LA MAGALONE, le samedi 3 juillet 2021 à 18:30

Bernard d’Ascoli est aveugle depuis l’âge de 3 ans. Il découvre la musique à l’âge de 11 ans, et se met alors à étudier le piano et l’orgue. Après avoir poursuivi des études musicales complètes au Conservatoire de Marseille, sous la direction de Pierre Barbizet, il remporte, à l’âge de 19 ans, le Premier Prix du Concours International de piano de Barcelone. Il reçoit le Prix Chopin à Santander et décroche plusieurs trophées aux concours Marguerite Long, Bach de Leipzig et Chopin de Varsovie. C’est cependant son troisième prix au Concours International de Leeds en 1981 et ses débuts consécutifs à Londres qui lui permettent de s’imposer à l’attention du public et de la critique. Pour ce concert, le musicien interprètera les œuvres de Frédéric Chopin, la rhapsodie de C. Debussy pour laquelle il invite sur la scène Stéphane d’Ascoli avec qui il se prêtera à un duo piano / clarinette, et Eleanor Harris qui jouera une de ses compositions. Un grand moment de musique !

De 5 à 15€ en pré-vente / gratuit pour les – de 12 ans

LA MAGALONE 245 Boulevard Michelet, 13009 Marseille



2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T20:00:00