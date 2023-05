Bernard Bousquet, Léa Bridarolli et Eneas Vaca Bualo Le Lavoir Numérique, 3 juin 2023, Gentilly.

Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Entrée sans inscription le soir-même sur place

B.Painted Shooting / Photographie, Performance, Stylisme / Tableaux vivants et shooting photo participatif

Un studio photo s’installe au Lavoir Numérique !

B.Painted Shooting est une invitation à gouter au plaisir de se transformer, de porter des vêtements-peintures uniques et hauts en couleur dans une ambiance ludique et festive.

En quelques minutes et quelques clics, chaque visiteur·euse est pris en photo et repart avec son portrait en poche.

Les deux chorégraphes danseur·euse·s Léa Bridarolli et Eneas Vaca Bualo composent en direct une suite de tableaux vivants dans lesquels le public peut, au gré de ses envies, se faufiler, participer et inventer son propre univers.

C’est la promesse de devenir le prince ou la reine d’un soir, une invitation à tenter d’autres identités.

B.Painted Shooting est un clin d’œil et un hommage à la photographie africaine des années 50-60 *. C’est aussi un clin d’œil fait à la Maison de la Photographie Robert Doisneau, structure binôme du Lavoir et partenaire de l’évènement Nuit Blanche.

* « Il y a un charme immédiat de la photographie de studio africaine, une noblesse des portraits, comme si chacun, une fois passé devant l’objectif du professionnel, devenait le prince et la reine qu’il était au fond de lui » Fabien Ribery .

En partenariat avec Le Lavoir Numérique, équipement culturel du territoire Grand-Orly Seine Bièvre

Le Lavoir Numérique 4 rue Freiberg 94250 Gentilly

Contact : https://www.legenerateur.com/spectacle/nuit-blanche-2023/ 01 49 86 99 14 https://www.facebook.com/legenerateurgentilly https://www.facebook.com/legenerateurgentilly

Bernard Bousquet B.Pianted Show – 26 juin 2022 / Le Générateur