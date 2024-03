BERNARD ALLISON LA TANNERIE Bourg En Bresse, dimanche 22 septembre 2024.

Bernard Allison est un musicien de blues moderne, né en 1965 à Chicago. Fils de la légende du blues Luther Allison, il a développé dès son adolescence un talent notable pour la guitare, influencé par l’environnement musical riche de son père. Sa carrière professionnelle démarre dans les années 80, marquée par une tournée avec Koko Taylor. Il se distingue par un style unique mélangeant funk, rock, et blues, visible dès son premier album « The Next Generation » en 1990. Son parcours musical, enrichi par de nombreux albums comme « Funkifino » et « Storms of Life », reflète une évolution constante et une capacité à intégrer des éléments contemporains au blues traditionnel. Après le décès de son père en 1997, Bernard s’efforce de perpétuer son héritage tout en y apportant sa propre touche. Salué pour sa maîtrise technique et émotionnelle, notamment dans son album « Let It Go » en 2018, et son récent hommage à son père « Luther’s Blues » en 2024, Bernard Allison est reconnu pour ses performances live captivantes, qui célèbrent la vie à travers le blues.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-09-22 à 18:00

LA TANNERIE 123 PLACE DE LA VINAIGRERIE 01000 Bourg En Bresse 01