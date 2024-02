Bernadette Gervais Bibliothèque de la Grognarde Marseille 11e Arrondissement, mercredi 6 mars 2024.

L’auteure et illustratrice jeunesse Bernadette Gervais est à l’honneur en ce mois de mars !



Venez découvrir les originaux de ses imagiers colorés mêlant technique au pochoir et photographie, issus de ses trois ouvrages Des trucs comme ci, des trucs comme ça ; Mes saisons et On échange.



En collaboration avec La forêt en papier.





Jeudi 7 mars à 14h30

Atelier créatif autour de Bernadette Gervais

Réalise ta propre création en t’inspirant de la technique de l’illustratrice.

À partir de 6 ans. Sur inscription.

En collaboration avec La forêt en papier. .

Début : 2024-03-06

fin : 2024-03-27

Bibliothèque de la Grognarde 2 Square Berthier

Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Bernadette Gervais Marseille 11e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-27 par Ville de Marseille