Bernadette de Lourdes – Le Spectacle Musical (Tournée)

ZENITH DE CAEN, 16 juin 2024, CAEN

Date: 2024-06-16 à 15:00
Tarif: 35.0 à 69.0 euros

Bernadette de Lourdes SAS (L-R-2022-000473/000475) présente ce spectacle

Après un triomphe à Lourdes avec plus de 150 000 spectateurs, le bouleversant spectacle BERNADETTE DE LOURDES arrive enfin à Paris avant de partir en tournée dans toute la France.

BERNADETTE DE LOURDES est la reconstitution historique des fascinantes apparitions mariales à Bernadette Soubirous. Inspiré des comptes rendus officiels de ses interrogatoires, le spectacle musical retrace avec authenticité le parcours de la jeune fille, ses rencontres avec le Commissaire Jacomet, l'Abbé Peyramale, le Procureur Dutour… Sa lutte calme et humble pour défendre son récit auprès des adultes sceptiques et sa famille meurtrie.

BERNADETTE DE LOURDES a fait l'unanimité auprès du public et des médias : « Broadway au pied des Pyrénées »(Europe 1), « Un miracle mélodique » (Le Monde), « Un spectacle musical grandiose » (Le Figaro Magazine).

Mise en scène de Serge Denoncourt, scénographie de Stéphane Roy.
Musiques de Grégoire sur des paroles signées Lionel Florence et Patrice Guirao.

N° téléphone accès PMR : 05 56 48 26 26

Lieu: ZENITH DE CAEN, RUE JOSEPH PHILIPPON, CAEN, Calvados

