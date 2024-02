Bernadette Curates w/ Estella Boersma Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement, samedi 9 mars 2024.

Bernadette Curates w/ Estella Boersma Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Cabaret Aléatoire samedi 9 mars.

Dans le cadre d’une nouvelle résidence Bernadette Curates, la DJ Bernadette invite Estella Boersma, DJ et productrice hollandaise qui a aussi bien arpenté le monde de la mode que le monde du clubbing. Un plateau 100% féminin à l’image de sa curatrice dont l’engagement auprès des minorités de genres se fait en dedans et en dehors des clubs.



Line Up



• Bernadette

DJ et productrice aux multiples facettes, Bernadette est une artiste curieuse et engagée qui jongle entre Break, House, Electro et Rave. Elle est également fondatrice de “Move UR Gambettes” qui lutte contre la sous-représentation des femmes dans les musiques électroniques.



• Estella Boersma

Après 9 ans sur les catwalks, c’est désormais dans la musique électronique qu’Estella Boersma s’exprime. Productrice sur le monstrueux label UTTU, elle souhaite insuffler un vent résolument 90s à ses productions et faire du dancefloor une « judgement-free zone ».

Vous la reconnaîtrez de loin avec son carré blond emblématique et ses pas de danse endiablés. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 23:00:00

fin : 2024-03-09 05:00:00

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Bernadette Curates w/ Estella Boersma Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-09 par Ville de Marseille