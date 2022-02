BERLIOZ TRIP ORCHESTRA Le Grenier à sel, 26 février 2022, Avignon.

**Du 26 février au 18 mars** **Parcours immersif et interactif dans la Symphonie fantastique de Berlioz** _En partenariat avec l’Orchestre National Avignon Provence_ Le parcours propose aux visiteurs une déambulation physique et acoustique au cœur de la _Symphonie fantastique_. Tout au long du parcours, différents dispositifs offrent la possibilité de découvrir l’environnement créatif d’Hector Berlioz et de (re)-composer ce chef-d’œuvre musical : application avec orchestre interactif, écoute de documents sonores, projections vidéos et expérience en réalité augmentée offrent ainsi une approche originale et étonnante de la musique classique. **Ouverture au public :** _Le samedi 26 février et les mercredis 2, 9 et 16 mars de 14h30 à 18h_ Entrée libre – sans réservation **A noter :** _le mercredi 2 mars de 17h à 19h_, les étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon proposent une performance où projections vidéo et interventions sonores revisitent quelques-uns des motifs de la Symphonie fantastique. **+ d’infos :** [[https://legrenierasel-avignon.fr/berlioz-trip-orchestra](https://legrenierasel-avignon.fr/berlioz-trip-orchestra)](https://legrenierasel-avignon.fr/berlioz-trip-orchestra)

Un parcours immersif au cœur de la Symphonie Fantastique de Berlioz

Le Grenier à sel 2 rue du Rempart Saint-Lazare Avignon Saint-Jean Vaucluse



