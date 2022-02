Berlioz Trip Le Comptoir, 11 mars 2022, Fontenay-sous-Bois.

Berlioz Trip

Le Comptoir, le vendredi 11 mars à 20:45

**Festival Les Échappées 2022** **Une expérience écrite et conçue par Géraldine ALIBERTI et Pyaré (Pierre FRIQUET), développée en étroite collaboration avec le studio brûle. (Frédéric URIEN)** Paris. Septembre 1827. Berlioz sort du théâtre de l’Odéon totalement bouleversé par Hamlet de Shakespeare. Il se lance alors avec passion dans l’écriture de ce qu’il envisage comme la plus grande œuvre symphonique du siècle, sa Symphonie fantastique. Complètement survolté, dans sa petite chambre et sans le sou, il imagine des timbales à lui faire exploser la tête et des sons que l’on n’a encore jamais entendus. L’orchestre est sa conscience, son imagination. L’œuvre est en train de germer, de grandir, devant nous. Si le spectacle Berlioz Trip vous donne à voir les liens étroits, tant émotionnels que physiques, qui se tissent entre une œuvre et son compositeur ; l’œuvre de réalité augmentée Berlioz Trip AR vous offre, quant à elle, la possibilité de vous immerger dans les hallucinations sonores et visuelles de Berlioz et de l’aider à achever la composition de sa Symphonie fantastique ! En amont des représentations, les élèves du collège Joliot Curie vous proposeront des battles d’éloquence sur deux thèmes sous-tendant la création de la Symphonie fantastique : la peine de mort – Hector Berlioz étant un jeune révolutionnaire fortement inspiré par les textes de Victor Hugo – et la place des muses dans l’art – le compositeur écrivant cette œuvre dans l’idée de conquérir le cœur d’une femme. _BERLIOZ TRIP – Une production Les Clés de l’écoute_ _Avec le soutien du Département du Val-de-Marne, de la Villa Médicis – Académie de France à Rome, du Comptoir Halle Roublot, et du Théâtre de La Madeleine – scène conventionnée de Troyes._ _BERLIOZ TRIP AR – Une coproduction Sonic Solveig & Les Clés de l’écoute_ _Avec le soutien du Ministère de la Culture, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et de la Ville de Paris._

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne



