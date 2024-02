BERLINER FESTIVAL Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine, samedi 4 mai 2024.

BERLINER FESTIVAL Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine Maine-et-Loire

Ambiance berlinoise annoncée au coeur des Mauges avec sa gastronomie, sa musique techno emblématique et sa bonne humeur !

Voilà un festival qui sent bon l’Allemagne avec ses bretzels et currywursts faits entièrement maison, sa Weihenstephaner en pression, sa friperie locale, son mur éphémère de 16 mètres recouvert par des graffeurs et 10h de musiques emblématiques des années 90 de Berlin.

Pour sa seconde édition, l’association L’Obstinée, vous donne rendez-vous pour une plongée au cœur de la capitale berlinoise avec des rythmes pop et techno.

Plus d’informations sur la prochaine édition prochainement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 16:00:00

fin : 2024-05-04 01:00:00

Saint-Macaire-en-Mauges Place Sainte-Marguerite

Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@lobstinee.fr

L’événement BERLINER FESTIVAL Sèvremoine a été mis à jour le 2024-02-21 par eSPRIT Pays de la Loire