Toulouse Cinémathèque Haute-Garonne, Toulouse Berlin, portrait d’une ville Cinémathèque Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Berlin, portrait d’une ville Cinémathèque, 12 octobre 2021, Toulouse. Berlin, portrait d’une ville

du mardi 12 octobre au vendredi 22 octobre à Cinémathèque

### Cycle de cinéma **Dans le cadre de la Quinzaine franco-allemande en Occitanie** Berlin. Portrait d’une ville pas comme les autres. Ville scarifiée par un mur qui en aura fait, plus qu’un décor, un véritable personnage : une actrice. De la cicatrice à l’actrice. D’une actrice à la cicatrice. Avant, pendant et après la chute du Mur de Berlin, une programmation de films (M le maudit, Allemagne année zéro, Les Ailes du désir, Allemagne 90, Goodbye Lenin) qui tient plus de la visite temporelle que géographique d’une ville-monde. ### Plus d’infos [Site de la Cinémathèque ](https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/cycles/2255) ![]() ### Infos pratiques Du 12 au 22 octobre Culture Cinémathèque 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T00:00:00 2021-10-12T23:59:00;2021-10-13T00:00:00 2021-10-13T23:59:00;2021-10-14T00:00:00 2021-10-14T23:59:00;2021-10-15T00:00:00 2021-10-15T23:59:00;2021-10-16T00:00:00 2021-10-16T23:59:00;2021-10-17T00:00:00 2021-10-17T23:59:00;2021-10-18T00:00:00 2021-10-18T23:59:00;2021-10-19T00:00:00 2021-10-19T23:59:00;2021-10-20T00:00:00 2021-10-20T23:59:00;2021-10-21T00:00:00 2021-10-21T23:59:00;2021-10-22T00:00:00 2021-10-22T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Cinémathèque Adresse 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Cinémathèque Toulouse