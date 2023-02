Berlin Berlin – Tournée CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM, 8 février 2023 00:00, NANTES.

Berlin Berlin – Tournée Berlin Berlin. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-03-31 20:30. Tarif : 39.0 57.0 euros.

CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM NANTES Loire-Atlantique . OPERA DE TOULON (Lic.1.127103- 1.127104-1-127105) présente ce spcetacle. CHARRIER • PATRICK HAUDECOEUR BERLIN BERLIN4 NOMINATIONS AUX MOLIÈRES 2022 Meilleure comédie • Meilleur comédien • Meilleur metteur en scène • Meilleure comédienne dans un second rôle Berlin Est. Emma et Ludwig veulent s’enfuir et passer à l’Ouest. Emma se fait engager comme aide-soignante chez Werner Hofmann pour s’occuper de sa vieille mère sénile. Elle n’est pas là par hasard, cet appartement possède un passage secret qui mène de l’autre côtéì du Mur. La situation est déjàÌ suffisamment compliqué mais si en plus, Werner est un agent de la Stasi, qu’il tombe fou amoureux d’Emma, et que l’appartement est un nid d’espions, ça tourne au burlesque. Berlin Berlin, la comédie qui fait tomber les murs.Une comédie de • Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras Mise en scène • José PaulAvec : Anne Charrier Maxime D’Aboville Patrick Haudecoeur Loïc Legendre Guilhem Pellegrin Marie Lanchas Claude Guyonnet Gino LazzeriniPMR: 04 94 92 70 78. Berlin Berlin

