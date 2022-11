« BERLIN BERLIN » THEÂTRE -COMEDIE

2023-04-02 – 2023-04-02 > De Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras

> Avec Maxime d’ Aboville, Anne Charrier, Patrick Haudecoeur, Loïc Legendre, Marie Lanchas, Guilhem Pellegrin

Claude Guyonnet et Gino Lazzerini,

> Mise en scène, José Paul assisté de Guillaume Rubeaud,

> Décors, Edouard Laug,

> Musique, Michel Winogradoff,

> Lumières, Laurent Béal,

> Costumes, Juliette Chanaud,

> Production, Pascal Legros Organisation – Le Théâtre Fontaine et Cinéfrance Studios – David Gauquié et Julien Deris La ruée vers l’Ouest ! Berlin-Est, en pleine Guerre Froide. Emma et son fiancé, le lunaire Ludwig, rêvent de passer à l’Ouest. Mais voilà, deux obstacles non négligeables se dressent face à eux et leur projet de mariage à Paris. Primo, l’existence d’un mur de 4 mètres de haut sur 155 km de long, gardé par 14000 soldats à la détente facile.

Secundo, l’entrée du passage secret pouvant les conduire à la liberté se trouve dans l’appartement d’une vieille communiste endurcie. Ni une ni deux, Emma se fait engager par le fils dévoué, Werner Hofmann, comme aide-soignante pour s’occuper de la vieille dame. Mais c’est sans compter sur le fait que Werner travaille pour la Stasi (Police secrète est-allemande) et qu’il va instantanément tomber fou amoureux d’Emma… Maison du Coeur de Ville d’Agde – Rue Louis Bages, du lundi au vendredi de 9h à 12h #SAISONCULTURELLE Pièce de théâtre récompensée de 2 Molières en 2022. Avalanche de quiproquos abracadantesques , en pleine en pleine Guerre Froide… #SAISONCULTURELLE dernière mise à jour : 2022-11-22 par

