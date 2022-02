BERGSON & HOOKS (USA) La Boîte à Musiques, 18 mars 2022, Wattrelos.

BERGSON & HOOKS (USA)

La Boîte à Musiques, le vendredi 18 mars à 20:00

Leur mélange de Soul et de Blues matiné d’une pointe de Rock sudiste à la « Allman Brothers » fait mouche ..Les deux complices ont déjà enflammé certaines des scènes de l’hexagone .. Du Zénith de Caen, au festival « Relâche » à Bordeaux, en passant par la grande scène de Cahors Blues, partout le même succès et le même enthousiasme du public. Chris Bergson a notamment accompagné de Norah Jones et en a gardé une impressionnante maîtrise technique et un sens aigu de l’improvisation. À ses côtés, ami de longue date et complice de l’écriture de plusieurs titres, Ellis Hooks impose une présencedynamique et un registre vocal digne des plus grands noms de la Soul music. Les ombres d’Otis Redding, Sam Cook et consorts planent sur ce natif de l’Alabama, qui a justement été nominé aux Awards pour un album enregistré avec Steve Cropper ..! « … Chris Bergson, génial guitariste habité par l’âme du Delta Blues, distille un Rock fougueux et Funky. Ajoutez une pointe de Soul avec le bouillonnant chanteur Ellis Hooks, et le show s’enflamme, entraînant de sa voix chaude le groupe dans un tourbillon d’énergie ! » Blues Magazine Oct. Nov. 2018 « Chris Bergson + Ellis Hooks c’est trop bon ! Car enrichir en soul music, avec le chant d’Ellis Hooks, le répertoire d’un bluesman, comme Chris Bergson, (…) l’un des plus soul de sa génération (surtout par sa voix), c’est un peu comme rajouter de la crème chantilly sur une glace à la vanille. » Patrick Flaschgo, Blues & Co. Oct. Nov. 2018 « … le talentueux guitariste new-yorkais Chris Bergson, qui a emmené dans ses bagages l’incroyable Ellis Hooks, originaire de l’Alabama. Ce soulman, dont la voix rappelle les grands chanteurs historiques de cette musique a littéralement mis le feu ! » Blues Magazine Oct. Nov 2018

Tarif plein : 9€ / Tarif réduit : 6€ (étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi), pass vaccinal obligatoire / – de 12 ans : 3€

