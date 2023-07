MK BIKES Bergnicourt, 12 juillet 2023, Bergnicourt.

Bergnicourt,Ardennes

Vente de vélos neufs et d’occasion. Transformation de vélos classiques en vélos électriques avec des kits de la marque OZO (marque française).Réparation et entretien de tous types de vélos (vélos musculaires et vélos électriques), et trottinettes. Vente de pièces et accessoires cycles.Ouvert le vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h.

Bergnicourt 08300 Ardennes Grand Est



Sale of new and used bikes. Transformation of classic bikes into electric bikes with OZO kits (French brand), repair and maintenance of all types of bikes (muscle bikes and electric bikes), and scooters. Open on Friday and Saturday from 9am to 12pm and from 1pm to 6pm

Venta de bicicletas nuevas y de segunda mano. Transformación de motos clásicas en eléctricas con kits OZO (marca francesa), reparación y mantenimiento de todo tipo de motos (musculosas y eléctricas), y scooters. Abierto los viernes y sábados de 9.00 a 12.00 y de 13.00 a 18.00 h

Verkauf von neuen und gebrauchten Fahrrädern. Umbau von herkömmlichen Fahrrädern zu Elektrofahrrädern mit Bausätzen der Marke OZO (französische Marke).Reparatur und Wartung aller Arten von Fahrrädern (Muskelfahrräder und Elektrofahrräder) und Tretrollern. Verkauf von Fahrradteilen und -zubehör.Geöffnet am Freitag und Samstag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme