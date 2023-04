Dégustation libre et commentée des vins du terroir de Bergheim rue des juifs, 23 juillet 2023, Bergheim.

Découvrez les vins de terroirs de Bergheim à l’ancienne synagogue ! A 11h, profitez d’une dégustation commentée au coeur de ce lieu historique..

2023-07-23 à ; fin : 2023-07-23 13:00:00. 0 EUR.

rue des juifs

Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est



Discover the wines of Bergheim at the old synagogue ! At 11am, enjoy a commented tasting in the heart of this historical place.

¡Descubra los vinos de Bergheim en la antigua sinagoga! A las 11 h, disfrute de una cata comentada en el corazón de este lugar histórico.

Entdecken Sie die Terroirweine von Bergheim in der ehemaligen Synagoge! Genießen Sie um 11 Uhr eine kommentierte Weinprobe im Herzen dieses historischen Ortes.

