Exposition de peintures – Terre de Provence 19 rue des juifs, 12 juin 2023, Bergheim.

Bernard Thiebaut, artiste peintre du Var, pose ses valises à Bergheim pour vous faire découvrir les paysages provençaux à travers ses œuvres..

2023-06-12 à ; fin : 2023-06-25 12:00:00. 0 EUR.

19 rue des juifs

Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est



Bernard Thiebaut, a painter from the Var region of France, will come to Bergheim to show you the landscapes of Provence through his works.

Bernard Thiebaut, pintor de la región francesa del Var, viene a Bergheim para mostrarle los paisajes de la Provenza a través de su obra.

Bernard Thiebaut, ein Maler aus der Region Var, stellt seine Koffer in Bergheim ab, um Ihnen die provenzalischen Landschaften durch seine Werke näher zu bringen.

Mise à jour le 2023-03-09 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr