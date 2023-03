Exposition « Confrontation » Bergheim Bergheim Catégories d’Évènement: 68750

Bergheim

Exposition « Confrontation », 11 septembre 2023, Bergheim Bergheim. Exposition « Confrontation » 19 rue des juifs Bergheim 68750

2023-09-11 14:00:00 – 2023-09-18 18:00:00 Bergheim

68750 Bergheim . Jeanne SIBLER, artiste autodidacte installée à Gunsbach et Guy Buecher, artiste local vous proposent de voyager avec eux dans leur univers. Le credo de Guy Buecher : Laisser parler la couleur qui envahit la toile au fur et à mesure de ses émotions et les partager. L’univers de Jeanne SIBLER, est tourné vers la nature avec ses « troncs corps ». Un vrai moment de partage et de découverte artistique. Jeanne SIBLER et Guy BUECHER, deux artistes locaux, vous accueillent le temps d’une exposition à la Synagogue. +33 3 89 73 63 01 Bergheim

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: 68750, Bergheim Autres Lieu Bergheim Adresse 19 rue des juifs Bergheim 68750 Ville Bergheim Bergheim Departement 68750 Tarif Lieu Ville Bergheim

Bergheim Bergheim Bergheim 68750 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergheim bergheim/

Exposition « Confrontation » 2023-09-11 was last modified: by Exposition « Confrontation » Bergheim 11 septembre 2023 19 rue des juifs Bergheim 68750 68750 Bergheim

Bergheim Bergheim 68750