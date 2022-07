Les Apéros en bateau Berges du Tarn Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Les Apéros en bateau Berges du Tarn, 1 septembre 2022, Albi. Les Apéros en bateau Jeudi 1 septembre, 19h00 Berges du Tarn Vinovalie Técou Rabastens – Jeudi 1er Septembre – 19h Berges du Tarn Berges du Tarn, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « http://www.gaillacvisit.fr »}] Du 7 juillet au 9 septembre. Prenez place à bord de la gabarre pour un apéro vigneron accompagné de tapas du terroir. Durant 1h15 profitez d’une vue imprenable sur la cathédrale Sainte-Cécile, le Palais de la Berbie,…et dégustez (avec modération) quatre ou cinq vins présentés par un vigneron de Gaillac qui vous parlera de son métier.

Nouveauté cette année, le 12 août : un repas en bateau autour d’un repas accompagné des vins du « domaine d’Escausses. » 18h45 sur les berges du Tarn au pied de la cathédrale (19h-20h30 apéro bateau) Réservations et tarifs www.gaillacvisit.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-01T19:00:00+02:00

2022-09-01T23:30:00+02:00

