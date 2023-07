Trail des pierres et percussions Berges du Rhône Donzère Catégories d’Évènement: Donzère

Drôme Trail des pierres et percussions Berges du Rhône Donzère, 15 juillet 2023, Donzère. Donzère,Drôme Trail : 5 kms solos, Relais ou solo 10 kms, course 1 2 3 Soleil..

2023-07-15 16:30:00 fin : 2023-07-15 18:30:00. .

Berges du Rhône Site naturel du Pont De Robinet

Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Trail: 5 kms solo, 10 kms relay or solo, 1 2 3 Soleil race. Trail: 5 km en solitario, 10 km en relevos o en solitario, carrera 1 2 3 Soleil. Trail: 5 kms Solo, Staffel oder Solo 10 kms, Lauf 1 2 3 Soleil. Mise à jour le 2023-06-27 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence Détails Catégories d’Évènement: Donzère, Drôme Autres Lieu Berges du Rhône Adresse Berges du Rhône Site naturel du Pont De Robinet Ville Donzère Departement Drôme Lieu Ville Berges du Rhône Donzère

Berges du Rhône Donzère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/donzere/