Spectacle choral « Au fil de l’eau » 30 juillet – 4 août Berges du Rhône – Berge Anna Lindh Entrée libre

Pour son nouveau spectacle choral Au fil de l’eau, le Chœur Régional de Jeunes Inspirations tisse des paysages sonores évoquant l’eau et la figure du fleuve. La part belle est faite à des compositions des 20èmes et des 21èmes siècles, avec une envie particulière de faire découvrir la musique d’aujourd’hui et l’originalité possible du traitement des voix dans un chœur. Voix chantée, soufflée, criée, murmurée, mélodies épurées, harmonies irisées et rythmes endiablés viennent offrir au public un programme empli de découvertes et d’émotions. Le spectacle invite à s’interroger sur la place du fleuve aujourd’hui dans nos sociétés ainsi que les questions environnementales liées à la préservation de l’eau qui sont plus que jamais d’actualité.

Un trailer du spectacle est disponible sur Youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=-3Gx6ZL7y-s

Dans sa forme, l’association souhaite porter un projet innovant concernant l’atteinte d’un public vivant en zone plus éloignée des centres culturels de la région, en proposant un spectacle centré artistiquement et géographiquement autour du fleuve Rhône. La finalité du projet est de toucher les communes rurales qui sont attenantes à ce fleuve, et dont l’histoire et la culture lui sont intimement liées. Le but culturel poursuivi est l’approfondissement de la connaissance du patrimoine fluvial sous un angle artistique. Pour toucher ces communes, le chœur a noué un partenariat avec l’association des Péniches du Val de Rhône pour construire ensemble une tournée artistique au cours de l’été 2023. Les Péniches de Val de Rhône entretiennent une flotte de péniches navigant sur le fleuve éponyme à des fins de mise en valeur du patrimoine naturel et culturel fluvial. Au cours de cette tournée, Inspirations naviguera sur le Rhône pendant cinq jours, en s’arrêtant chaque soir dans une commune en bord de Rhône, pour s’y produire en spectacle. L’association proposera en préambule une conférence de sensibilisation au fleuve.

Les dates et lieux :

– 30/07, 18h à Lyon (69007), Berges du Rhone

– 01/08 à Pelussin (42410), Théâtre du Pilat, dans le cadre du festivl Nouvelles Voix

– 02/08 à Andance (07340)

– 03/08, 20h30 à Sainte-Colombe (69650)

– 04/08, Lyon (69002), Square Delfosse

