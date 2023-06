Feu d’artifice à Castelfranc Berges du Lot Castelfranc, 14 août 2023, Castelfranc.

Castelfranc,Lot

Venez voir le nouveau feu d’artifice offert par le Comité des fêtes.

2023-08-14 à 22:30:00 ; fin : 2023-08-14 . EUR.

Berges du Lot

Castelfranc 46140 Lot Occitanie



Come and see the new fireworks display offered by the Comité des fêtes

Venga a ver el nuevo espectáculo pirotécnico ofrecido por el Comité des fêtes

Sehen Sie sich das neue Feuerwerk an, das vom Festkomitee angeboten wird

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Cahors – Vallée du Lot