Larguons les amarres ! Après avoir préparé pendant des mois cette nouvelle saison de spectacles, nous vous invitons à partager sa mise à l’eau sur le Lot à Cajarc !

Mickael et Benjamin, eux, vont débarquer tout droit de la rivière avec le spectacle Surcouf. Mais pas forcément tout de suite. Il leur reste encore quelques incontournables préparatifs, importants et dérisoires. Parce que la vie à deux sur une barque, chacun sa place et de la place pour personne, c’est une bien belle galère !

C’est le chanteur québécois Etienne Fletcher qui assurera la « bande originale » de ce coup d’envoi. Avec sa voix égratignée et touchante, avec sa musique aux tonalités rock, blues, folk et pop, il porte en son coeur la fierté francophone de l’Ouest canadien. Sa tournée française fait escale à Cajarc pour un moment suspendu plein de poésie !

Et après… on apprendra à nager !

Avec Surcouf – Cie Sacékripa / Étienne Fletcher.

Let’s cast off! After months of preparing this new season of shows, we invite you to share in its launch on the Lot at Cajarc!

Mickael and Benjamin will be disembarking straight from the river with their show Surcouf. But not just yet. They still have a few preparations to make, both important and trivial. Because life for two on a boat, each in his own place and no room for anyone else, is a real pain in the ass!

Quebec singer Etienne Fletcher will provide the « soundtrack » for this kick-off event. With his touching, scratchy voice and his rock, blues, folk and pop music, he’s the pride of Western Canada’s French-speaking population. His French tour stops off in Cajarc for a moment of suspended poetry!

And then? we’ll learn to swim!

With Surcouf – Cie Sacékripa / Étienne Fletcher

¡Vamos a soltar amarras! Después de meses preparando esta nueva temporada de espectáculos, ¡te invitamos a compartir su lanzamiento en el Lot de Cajarc!

Mickael y Benjamin desembarcarán directamente del río con su espectáculo Surcouf. Pero todavía no. Todavía tienen que hacer algunos preparativos, tanto importantes como triviales. Porque la vida en pareja en un barco, cada uno en su sitio y sin sitio para nadie más, ¡es un verdadero lío!

El cantante quebequés Etienne Fletcher pondrá la banda sonora a este arranque. Con su voz rasgada y conmovedora y su música rock, blues, folk y pop, es un orgulloso francófono del oeste de Canadá. Su gira francesa hace escala en Cajarc para un momento de poesía suspendida

Y después… ¡aprenderemos a nadar!

Con Surcouf – Cie Sacékripa / Étienne Fletcher

Lassen Sie uns die Leinen losmachen! Nach monatelangen Vorbereitungen für die neue Spielzeit laden wir Sie ein, mit uns den Stapellauf auf dem Lot in Cajarc zu teilen!

Mickael und Benjamin werden mit dem Stück Surcouf direkt vom Fluss an Land gehen. Aber nicht unbedingt sofort. Sie müssen noch einige unumgängliche Vorbereitungen treffen, die wichtig und lächerlich sind. Denn das Leben zu zweit auf einem Boot, jeder an seinem Platz und für niemanden Platz, ist eine ganz schöne Galeere!

Der Sänger Etienne Fletcher aus Quebec wird den « Soundtrack » zu diesem Auftakt liefern. Mit seiner kratzigen und berührenden Stimme, seiner Musik aus Rock, Blues, Folk und Pop trägt er den frankophonen Stolz des kanadischen Westens in seinem Herzen. Seine Frankreich-Tournee macht auch in Cajarc Halt, um einen Moment voller Poesie zu genießen

Und dann? lernen wir schwimmen!

Mit Surcouf – Cie Sacékripa / Étienne Fletcher

