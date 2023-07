Fête Nationale à Cajarc Berges du Lot Cajarc, 13 juillet 2023, Cajarc.

Cajarc,Lot

Venez profiter d’un moment convivial sur les berges du Lot.

Un magnifique feu d’artifice tiré sur le pont suspendu de Cajarc!

Retraite aux flambeaux

L’Entente Cajarc-Cenevières Foot vous convie à sa Paëlla géante à 20h30 suivi du bal du 14 juillet !

Le Jeudi 14 juillet, venez participer aux grands jeux inter-village entre Cajarc et Salvagnac-Cajarc !.

2023-07-13 20:30:00 fin : 2023-07-13 . EUR.

Berges du Lot

Cajarc 46160 Lot Occitanie



Come and enjoy a convivial moment on the banks of the Lot.

A magnificent fireworks display on the Cajarc suspension bridge!

Torchlight procession

The Entente Cajarc-Cenevières Foot invites you to its giant Paëlla at 8.30pm, followed by the July 14th ball!

On Thursday July 14, come and take part in the big inter-village games between Cajarc and Salvagnac-Cajarc!

Venga a disfrutar de un momento de convivencia a orillas del Lot.

Un magnífico espectáculo de fuegos artificiales sobre el puente colgante de Cajarc

Desfile de antorchas

La Entente Cajarc-Cenevières Foot le invita a su Paëlla gigante a las 20.30 h, ¡seguida del baile del 14 de julio!

El jueves 14 de julio, ¡participe en los grandes juegos entre Cajarc y Salvagnac-Cajarc!

Genießen Sie einen geselligen Moment an den Ufern des Lot.

Ein wunderschönes Feuerwerk über der Hängebrücke von Cajarc!

Fackelzug

Der Fußballverein Entente Cajarc-Cenevières Foot lädt Sie um 20:30 Uhr zu einer Riesen-Paella ein, gefolgt vom Ball des 14. Juli!

Am Donnerstag, dem 14. Juli, können Sie an den großen Spielen zwischen den Dörfern Cajarc und Salvagnac-Cajarc teilnehmen!

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Figeac