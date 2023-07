Vide grenier Berges du lac Léon, 30 juillet 2023, Léon.

Léon,Landes

Inscriptions : Babeth 06 15 96 27 55 ou Monique 06 87 33 49 79

Buvette et restauration sur place..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 17:00:00. .

Berges du lac

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



Registrations : Babeth 06 15 96 27 55 or Monique 06 87 33 49 79

Refreshments and food on site.

Reservas: Babeth 06 15 96 27 55 o Monique 06 87 33 49 79

Refrescos y catering in situ.

Anmeldungen: Babeth 06 15 96 27 55 oder Monique 06 87 33 49 79

Getränke und Essen vor Ort.

