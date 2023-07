Traversée du Lac de Léon à la nage Berges du Lac Léon, 8 juillet 2023, Léon.

Léon,Landes

Nage en eau libre.

RDV sur la plage du lac de Léon à partir de 8 h

Parcours proposés :

– Confirmés (traversée aller-retour) 3000 m Départ 9 h 30

– Confirmés (traversée simple) 1450 m Départ 10 h

Kids : 500 m Départ 11 h

Inscriptions : 10 € enfant – de 12 ans, 15 € Ados et adultes

Informations et contacts 06 60 46 12 79..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 12:00:00. .

Berges du Lac

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



Open water swimming.

Meeting point on the beach of Lac de Léon from 8 a.m

Suggested courses:

– Confirmed (out-and-back crossing) 3000 m Start at 9:30 a.m

– Confirmed (single crossing) 1450 m Start 10 h

Kids: 500 m Start 11 am

Registration: 10 ? for children under 12, 15 ? Teens and adults

Information and contacts 06 60 46 12 79.

Natación en aguas abiertas.

Punto de encuentro en la playa del Lago de León a partir de las 8 h

Recorridos propuestos:

– Avanzado (ida y vuelta) 3000 m Salida a las 9h30

– Avanzado (travesía de ida) 1450 m Salida a las 10 h

Niños: 500 m Inicio a las 11 h

Inscripción: 10 € para menores de 12 años, 15 Adolescentes y adultos

Información y contactos 06 60 46 12 79.

Schwimmen im freien Wasser.

RDV am Strand des Sees von Leon ab 8 Uhr

Vorgeschlagene Strecken :

– Fortgeschrittene (Hin- und Rücküberquerung) 3000 m Start 9.30 Uhr

– Fortgeschrittene (einfache Überquerung) 1450 m Start 10 Uhr

Kids: 500 m Start 11 Uhr

Einschreibungen: 10 ? Kind – 12 Jahre, 15 ? Jugendliche und Erwachsene

Informationen und Kontakte 06 60 46 12 79.

Mise à jour le 2023-06-28 par CDT 40