Les dimanches sportifs – Réveil tonique Berges du gave Jurançon, 9 juillet 2023, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

10h-11h : exercice tonique

11h-12h : exercice détente

Séances animées par des associations sportives jurançonnaises. Événement gratuit et ouvert à tous.

Infos pratiques : prévoir sa bouteille d’eau et de quoi se protéger en cas de forte chaleur ; son tapis de sol et sa serviette. En cas de pluie les séances seront déportées à l’Atelier du Neez.

2023-07-09 fin : 2023-07-09 12:00:00.

Berges du gave

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10am-11am: toning exercise

11am-12pm: relaxing exercise

Sessions led by local sports associations. Free and open to all.

Practical info: bring a bottle of water and something to protect yourself in case of extreme heat; a floor mat and a towel. In case of rain, sessions will be moved to the Atelier du Neez

10h-11h: ejercicio de tonificación

11.00-12.00: ejercicios de relajación

Sesiones dirigidas por asociaciones deportivas locales. El evento es gratuito y abierto a todos.

Información práctica: traiga una botella de agua y algo para protegerse en caso de calor extremo; una esterilla y una toalla. En caso de lluvia, las sesiones se trasladarán al Atelier du Neez

10h-11h: Tonische Übung

11h-12h: Entspannungsübung

Von Sportvereinen aus Jurançon geleitete Sitzungen. Die Veranstaltung ist kostenlos und für alle zugänglich.

Praktische Informationen: Bringen Sie eine Wasserflasche und etwas zum Schutz vor Hitze mit; eine Isomatte und ein Handtuch. Bei Regen werden die Veranstaltungen in das Atelier du Neez verlegt

