Berges du Cher en Fête Berges du Cher Montluçon, 12 juillet 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Trois fêtes en une. Omniprésente sur le bassin de Montluçon, l’eau mérite bien d’y être célébrée. Une ôde à l’eau avec le réaménagement du Carré du Cher et du pont Saint-Pierre !.

2023-07-12 11:00:00 fin : 2023-07-12 . .

Berges du Cher

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Three festivals in one. Water is omnipresent in the Montluçon basin, and deserves to be celebrated. An ode to water with the redevelopment of the Carré du Cher and the Pont Saint-Pierre!

Tres festivales en uno. El agua está en todas partes en la cuenca de Montluçon y merece ser celebrada. Una oda al agua con la remodelación del Carré du Cher y el Pont Saint-Pierre

Drei Feste in einem. Das Wasser ist im Becken von Montluçon allgegenwärtig und verdient es, gefeiert zu werden. Eine Ode an das Wasser mit der Neugestaltung des Carré du Cher und der Brücke Saint-Pierre!

Mise à jour le 2023-06-16 par OTI Vallée du Coeur de France