A l’aborDax Berges de l’Adour Dax, 1 novembre 2023, Dax.

Dax,Landes

L’ Alabor’Dax propose 2 courses de 13 et de 8 km et une course/marche de 5km. Départ à 10h, l’arrivée sur le Balcon de l’Adour (à côté de l’Hôtel Splendid)

Organisé par le bureau des sports de l’IFPS de Dax..

2023-11-01 fin : 2023-11-01 . EUR.

Berges de l’Adour

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



L? Alabor?Dax offers 2 races of 13 and 8 km and a 5km run/walk. Start at 10 a.m., finish on the Balcon de l’Adour (next to the Splendid Hotel)

Organized by the Dax IFPS sports office.

L? Alabor?Dax ofrece 2 carreras de 13 y 8 km y una carrera/marcha de 5 km. Salida a las 10 h, llegada en el Balcón del Adour (junto al hotel Splendid)

Organiza la oficina de deportes del IFPS de Dax.

L? Alabor?Dax bietet zwei Läufe über 13 und 8 km sowie einen Lauf/Walk über 5 km an. Start: 10 Uhr, Ziel: Balcon de l’Adour (neben dem Hotel Splendid)

Organisiert vom Sportbüro der IFPS in Dax.

