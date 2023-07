YUTZ PLAGE Berges de la Moselle Yutz, 22 juillet 2023, Yutz.

Yutz,Moselle

Cet été, les berges de la Moselle s’animent à l’occasion de la 3ème édition de Yutz Plage.

Un mois d’activités variées, pour tous les publics : tournois sportifs, concerts, skate, kayak, bricolages, cirque, graffiti, cinéma en plein air…

Côté sportif :

Chaque matin, commencez votre journée avec une séance de réveil musculaire suivie d’activités (beach volley et beach soccer) encadrées par des animateurs.

Chaque week-end, des tournois inter-quartiers ouverts à tous sont organisés.. Tout public

Vendredi 2023-07-22 fin : 2023-08-20 . 0 EUR.

Berges de la Moselle

Yutz 57970 Moselle Grand Est



This summer, the banks of the Moselle come alive with the 3rd edition of Yutz Plage.

A month of varied activities for all ages: sports tournaments, concerts, skateboarding, kayaking, arts and crafts, circus, graffiti, open-air cinema…

Sports:

Every morning, start your day with a muscle-building session followed by activities (beach volleyball and beach soccer) supervised by activity leaders.

Every weekend, inter-neighborhood tournaments open to all are organized.

Este verano, las orillas del Mosela cobran vida con la 3ª edición de Yutz Plage.

Un mes de actividades variadas para todos los públicos: torneos deportivos, conciertos, skate, kayak, artesanía, circo, grafiti, cine al aire libre…

Deportes:

Todas las mañanas, empiece el día con una sesión de musculación seguida de actividades (vóley-playa y fútbol-playa) supervisadas por los animadores.

Todos los fines de semana se organizan torneos interbarrios abiertos a todos.

Diesen Sommer werden die Moselufer anlässlich der 3. Ausgabe von Yutz Plage belebt.

Ein Monat voller abwechslungsreicher Aktivitäten für alle Altersgruppen: Sportturniere, Konzerte, Skateboarding, Kajakfahren, Basteln, Zirkus, Graffiti, Freiluftkino…

Sportliche Seite :

Jeden Morgen beginnen Sie Ihren Tag mit einer Einheit zum Aufwecken der Muskeln, gefolgt von Aktivitäten (Beachvolleyball und Beachsoccer), die von Animateuren betreut werden.

Jedes Wochenende werden Turniere zwischen den Stadtteilen organisiert, die für alle offen sind.

