Show laser berges de la Midouze Mont-de-Marsan, 1 décembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Les Conseils de quartier et la Régie des Fêtes et Animations vous invitent à profiter en famille d’un show son et lumière !

A 18h00 et à 19h00 | Durée : 15 minutes

Chaque représentation aura un thème différent.

Pour profiter pleinement du spectacle, rendez-vous au niveau de la cale de l’abreuvoir et de la rue Henri Thiébaud..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:15:00. .

berges de la Midouze

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Neighborhood Councils and the Régie des Fêtes et Animations invite you and your family to enjoy a sound and light show!

6:00 pm and 7:00 pm | Duration: 15 minutes

Each show will have a different theme.

To enjoy the show to the full, go to the cale de l’abreuvoir and rue Henri Thiébaud.

Las Juntas Vecinales y la Régie des Fêtes et Animations le invitan a usted y a su familia a disfrutar de un espectáculo de luz y sonido

A las 18.00 y 19.00 h | Duración: 15 minutos

Cada espectáculo tendrá un tema diferente.

Para disfrutar al máximo del espectáculo, diríjase a la cale de l’abreuvoir y a la rue Henri Thiébaud.

Die Nachbarschaftsräte und die Régie des Fêtes et Animations laden Sie ein, mit der ganzen Familie eine Ton- und Lichtshow zu genießen!

Um 18:00 Uhr und um 19:00 Uhr | Dauer: 15 Minuten

Jede Vorstellung wird unter einem anderen Thema stehen.

Um die Show in vollen Zügen genießen zu können, begeben Sie sich auf die Höhe des cale de l’abreuvoir und der rue Henri Thiébaud.

