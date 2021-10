Arles Salle de l'Eglise Notre dame la Major,place de la Major Arles, Bouches-du-Rhône Bergers et moutons au Proche-Orient ancien Salle de l’Eglise Notre dame la Major,place de la Major Arles Catégories d’évènement: Arles

Conférence d’Anne Pellegrini, jeudi 4 novembre à 18h30, salle de la Major, dans le cadre de la manifestation « Bergers d’ici et d’ailleurs », organisée par le CIQ de l’Hauture. De natura rerum présente également une exposition de photographies d’el Padre, Itinérance. Avant d’exprimer métaphoriquement le lien entre un dieu et son peuple (« dieu est mon berger », Psaume 23), la figure du berger est omniprésente dans l’Ancien testament. La plupart des grands personnages y sont, en effet, avant tout bergers : Abel, Abraham, Jacob, Joseph, Moïse, David… En replaçant ces textes dans leurs contextes et milieux d’émergence (Proche-Orient ancien), nous nous demanderons pourquoi cette profession – parmi les nombreuses autres existant depuis des millénaires – a été perçue comme emblématique ?

Conférence d'Anne Pellegrini, jeudi 4 novembre à 18h30, salle de la Major, dans le cadre de la manifestation « Bergers d'ici et d'ailleurs », organisée par le CIQ de l'Hauture.

