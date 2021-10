Arles Maison de la vie Associative Arles, Bouches-du-Rhône BERGERS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN Maison de la vie Associative Arles Catégories d’évènement: Arles

Bergers d’aujourd’hui et de demain ———————————- Projection du film “Les bergers du futur” en présence de l’auteur, Lionel Roux, et table ronde avec la participation de professionnels sur le métier de berger et d’éleveur, aujourd’hui et demain, et sur les perspectives de l’élevage ovin dans notre région.

Entrée libre

soirée en deux temps, avec projection du film de Lionel Roux “Les bergers du futur , suivie d’une table ronde avec la participation de professionnels Maison de la vie Associative 3, boulevard des Lices, Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

