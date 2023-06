Festival de la Bergerie : La grande soirée Bergerie Nationale de Rambouillet Chevreuse Chevreuse Catégories d’Évènement: Chevreuse

Festival de la Bergerie : La grande soirée Samedi 8 juillet, 15h00 Bergerie Nationale de Rambouillet

Une journée de festivités pour toute la famille avec des animations culturelles, musicales et ludiques (piscine de paille, ludomobile…), des spectacles, des concerts et un feu d’artifice ! Entrée libre et gratuite ! Restauration sur place et buvette. Au programme des festivités : De 15h à 18h – Animations musicales au Jardin de Montorgueil avec l’Usine à Chapeaux (restitution des ateliers, musiques, percussions, chant, théâtre…) – Programme détaillé à venir. À partir de 18h – Animations et CONCERTS dans la cour royale (programmation en cours) :

Jim Murple Memorial

Why Note Minuit – Feu d’artifice pour clore le festival. La programmation musicale est assurée par l’Usine à chapeaux de Rambouillet. + d’infos Bergerie Nationale de Rambouillet Parc du Château 78120 Rambouillet Chevreuse 78460 Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://www.usineachapeaux.fr/concert/les-jeudis-du-festival-de-la-bergerie/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

Bergerie Nationale de Rambouillet
Parc du Château 78120 Rambouillet
Chevreuse 78460 Yvelines Île-de-France

