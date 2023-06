Festival de la Bergerie : Les apéro concerts Bergerie Nationale de Rambouillet Chevreuse Chevreuse Catégories d’Évènement: Chevreuse

Festival de la Bergerie : Les apéro concerts 1 juin – 6 juillet, les jeudis Bergerie Nationale de Rambouillet 6 soirées apéros-concerts dans un esprit guinguette ! Venez vous relaxer entre amis ou en famille dans une ambiance décontractée et estivale tout en écoutant de la musique en live dans les jardins de la Bergerie. De 19h à 22h dans le Jardin de Montorgueil de la Bergerie Nationale à Rambouillet.

Sous réserve d’annulation en cas de mauvais temps.

Entrée libre – Tout public.

Petite restauration sur place et buvette : planches dégustations de produits de la ferme, sandwichs, frites, pâtisseries, boissons… Programmation musicale :

1 juin : Jazzy Jam Trio (jazz)

8 juin : La clique à Kikko (musique italienne et napolitaine)

15 juin : All Quartet (pop)

22 juin : Simon Chenet (musique du monde)

29 juin : Duo Bosselut (bal traditionnel)

6 juillet : Les Inséparables Pioupiou (pop électro) + d'infos

2023-06-01T19:00:00+02:00 – 2023-06-01T22:00:00+02:00

Lieu: Bergerie Nationale de Rambouillet
Adresse: Parc du Château 78120 Rambouillet
Ville: Chevreuse
Département: Yvelines

