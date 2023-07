Concert gratuit à la Bergerie Bergerie les Ormes Les Ormes Catégories d’Évènement: Les Ormes

Vienne Concert gratuit à la Bergerie Bergerie les Ormes Les Ormes, 9 juillet 2023, Les Ormes. Concert gratuit à la Bergerie Dimanche 9 juillet, 11h00 Bergerie les Ormes Gratuit Concert : Marie Boissard au basson, Gabriel Pidoux au hautbois et les élèves du Concervatoire de Poitiers Bergerie les Ormes 86220 Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0688553364 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

