Bébés Lecteurs Bergerie des Sept Eaux Arengosse, 6 octobre 2023, Arengosse.

Arengosse,Landes

« La médiathèque du Pays Morcenais vous propose un nouveau rendez-vous mensuel destiné aux bébés lecteurs!

A partir du 8 septembre, le vendredi matin, une fois par mois, à 10h, Susana et Valérie accueilleront les bébés lecteurs à l’e-média d’Arengosse (bergerie des Sept Eaux) à 10h » Entrée libre.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . .

Bergerie des Sept Eaux

Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



« The Pays Morcenais multimedia library is offering a new monthly appointment for baby readers!

From September 8, once a month on Friday mornings at 10am, Susana and Valérie will welcome baby readers to the e-média in Arengosse (bergerie des Sept Eaux) at 10am » Free admission

« La mediateca del Pays Morcenais propone una nueva cita mensual para los bebés lectores

A partir del 8 de septiembre, una vez al mes, los viernes por la mañana a las 10:00, Susana y Valérie recibirán a los bebés lectores en el centro multimedia de Arengosse (bergerie des Sept Eaux) a las 10:00

« Die Mediathek des Pays Morcenais bietet Ihnen einen neuen monatlichen Termin für Baby-Leser an!

Ab dem 8. September werden Susana und Valérie einmal im Monat am Freitagmorgen um 10 Uhr in der e-Media von Arengosse (Bergerie des Sept Eaux) die Baby-Leser begrüßen » Eintritt frei

