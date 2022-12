Bergerie de Noël Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Les Baux-de-Provence Le berger garde moutons, brebis et agneaux dans un abri troglodytique, sous la roche. Echangez avec lui, écoutez-le raconter le métier de berger, les transhumances, l’histoire du pastoralisme.

Défilé du troupeau à 11h dans le village des Baux et pâturage à 15h sur l’Esplanade du Château. Les chiens rabattent les moutons et veillent à ce que le troupeau ne se disperse pas. Rencontrez le berger et son troupeau dans l’ambiance chaleureuse de Noël. tourisme@lesbauxdeprovence.com +33 4 90 54 34 39 http://www.lesbauxdeprovence.com/ Les Baux-de-Provence

