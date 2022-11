Bal de la Davalada Bergerie communale, 34660 cournonterral, Cournonterral (34)

Bal de la Davalada Bergerie communale, 34660 cournonterral, Cournonterral (34), 18 novembre 2022, . Bal de la Davalada Vendredi 18 novembre, 17h00 Bergerie communale, 34660 cournonterral, Cournonterral (34)

libre

avec Alain Charrié, Bal de Setois, Copa Camba et Humpty Dumpty (sound system pour enfants) Bergerie communale, 34660 cournonterral, Cournonterral (34) Bergerie communale, 34660 cournonterral, 34660 Cournonterral, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39501 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Cette soiré est organisée par les parents d’élèves de l’école Calandreta de Cournonterral, tous les bénéfices seront reversés à l’école pour son fonctionnement. Nous vous remecions d’avance pour votre gourmandise à la restauration, pour votre soif à la buvette, pour votre esprit joueur à la tombola et sur vos envies de danses folles pour le baléti à prix libre! 17h Crêpes et buvette 18H Ritual de Martror 19h Humpty Dumpty (sound system en occitan pour les enfants) 20h Copa Camba (Balèti) 20H55 Tirage super tombola 21h Bal de Setois (A. Charrié, P. Carcasses, D. Tournebize, F. Fizaine) source : événement Bal de la Davalada publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T17:00:00+01:00

2022-11-18T21:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Bergerie communale, 34660 cournonterral, Cournonterral (34) Adresse Bergerie communale, 34660 cournonterral, 34660 Cournonterral, France Age maximum 110 lieuville Bergerie communale, 34660 cournonterral, Cournonterral (34)

Bergerie communale, 34660 cournonterral, Cournonterral (34) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//