Bergère, Brebious et Bavardages NajacNajac Catégories d’Évènement: Aveyron

Najac Najac

Bergère, Brebious et Bavardages, 23 février 2023, NajacNajac . Bergère, Brebious et Bavardages Najac Aveyron 11 Rue de la Loge Najac

2023-02-23 – 2023-02-23 Najac

Aveyron 11 Rue de la Loge Najac Aveyron Najac Après 6 mois passés dans les volcans d’Auvergne à regarder les brebis manger, reste le temps de la réflexion et de la méditation. C’est en se confiant à sa petite boite noire (smartphone) que Liouba a créé un journal sonore où elle partage son quotidien avec ses animaux avec les moments de joie, de doute, de craquage et de rigolade. Après diffusion du podcast, la bergère Najacoise accompagnée par des collègues seront là pour répondre à toutes vos questions autour de ce métier. hors.loge.asso@gmail.com https://horsloge.blogspot.com/ OT Villefranche-Najac

11 Rue de la Loge Najac Najac

dernière mise à jour : 2023-02-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Najac Najac Autres Lieu Najac Najac Adresse Najac Aveyron 11 Rue de la Loge Ville NajacNajac lieuville 11 Rue de la Loge Najac Najac Departement Aveyron

Najac Najac NajacNajac Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/najacnajac /

Bergère, Brebious et Bavardages 2023-02-23 was last modified: by Bergère, Brebious et Bavardages Najac Najac 23 février 2023 Aveyron Najac Najac Aveyron

NajacNajac Aveyron