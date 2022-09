GESIR temple protestant rue des récollets, 24100 Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

GESIR temple protestant rue des récollets, 24100 Bergerac, 8 octobre 2022 20:00, Bergerac. Samedi 8 octobre, 20h00 Sur place plein tarif 10€ réduit 8€ (demandeurs d’emploi, étudiants) GRATUIT – 12 ans

Deux beaux concerts GESIR Ca bourdonne, ça percute et ça structure les relations de sons, de résonances et d’espace. Pas certain que ça cherche l’épiphanie, mais que ça batte la brèche d’un sacré ultra païen, ça oui. […] On connaît le truc maintenant : voir pour croire etc, coucou St-Thomas. Ici on est aveuglés pourtant, ou borgnes pour les meilleurs d’entre nous, et c’est l’oreille qui reçoit les claviers non tempérés, les drones habiles, les résurgences frappées avec splendeur et justesse. […] Le trait est brut, revêche, ne cherche pas l’harmonie mais une chose proche l’élan nécessaire. Grimaçant parfois, plein de grumeaux et d’une vitalité qui dépasse celui qui la fait tinter. Ci-gît la radicale beauté de Gésir. » + Romain Bertheau (orgue solo) temple protestant rue des récollets, 24100 Bergerac rue des récollets 75010 Bergerac Quartier de la Porte-Saint-Martin Dordogne samedi 8 octobre – 20h00 à 20h30

