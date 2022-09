festival écouter pour l’instant temple protestant rue des récollets, 24100 Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Festival de musiques contemporaines
Samedi 8 octobre, 20h00
temple protestant rue des récollets, 24100 Bergerac

Festival de musiques contemporaines Le festival « Écouter pour l’instant » a pour objectif de valoriser les singularités artistiques et la diversité culturelle en faisant découvrir des musiques contemporaines expérimentales et improvisées, actuelles ou traditionnelles, rurales ou urbaines, acoustique ou électroniques, vocales

ou instrumentales, profanes ou rituelles, d’ici ou d’ailleurs.

L’association Manège, dont l’objectif principal est l’organisation et la promotion du festival «Ecouter pour l’instant » présente depuis sa création en 2007, une programmation itinérante en milieu rural d’une grande qualité artistique.

Cette 16ème édition programme 20 artistes internationaux sur 6 jours, du 4 au 9 octobre 2022,dans plusieurs lieux en Dordogne et en Gironde. temple protestant rue des récollets, 24100 Bergerac rue des récollets 75010 Bergerac Quartier de la Porte-Saint-Martin Dordogne samedi 8 octobre – 20h00 à 22h30

