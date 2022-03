Journées Européennes des Métiers d’Art – Cloitre des Récollets – Bergerax rue des récollets, 24100 Bergerac, 2 avril 2022 10:00, Bergerac.

Journées Européennes des Métiers d’Arts – 2 et 3 avril – expo-vente, rencontres, démonstrations, ateliers…

Au cœur du Cloître des Récollets-Quai Cyrano de Bergerac, à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art – évènement international mettant à l’honneur les Métiers d’Art grâce à des manifestations originales – venez à la rencontre des artisans d’art du Grand Bergeracois. D’échoppes éphémères installées au Cloître, aux rencontres et démonstrations de savoir-faire dans le caveau du Cloitre exceptionnellement ouvert au public – trésor de l’architecture bergeracoise – vous découvrirez les multiples facettes de l’artisanat d’art. Après une petite pause dégustation au Bar à vin du Quai Cyrano, face à la Dordogne, vous pourrez repartir avec bijoux, objets du quotidien et pièces uniques de fabrication locale, éthique et durable.

Programme :

15 échoppes éphémères ouvertes au public de 10h à18h le samedi et de 10h à 17h le dimanche :

• Martin Avery, créateur de bijoux • Betty Camps, linograveuse

• Pascal Besnard, rocailleur • Alain Lathuillière, fabricant de luminaires

• Christian Cadot, sculpteur métal et bois • Myriam – Bijoux MZ, créatrice de bijoux

• Aurélie Esparta, maroquinière • Jean-Paul Maignan, tourneur/sculpteur sur bois

• Marie-Paule Thuaud, créatrice de bijoux • Vincent Seigneur, ébéniste d’art

• Claude Ryter, céramiste-potier • Aude Leblond, verrier-vitrailliste

• Sonia Maupas, vannière • Aude Ménart, créatrice de bijoux

• Anne Lasserre, marbreur-dominotier

Des rencontres, des démonstrations et un atelier Jeune Public :

• Tout au long des 2 jours, rencontre et démonstration de savoir-faire avec Vincent Seigneur, ébéniste d’art

• Samedi 14h-17h : Rencontre avec Bruno Grossoleil de la Fédération Compagnonnique – Compagnons du Tour de France. Découvrez un univers axé sur la passion et le savoir-faire, inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO en tant que « réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier ».

• Dimanche 10h-11h : démonstration de savoir-faire : « l’encadrement, tout un métier » avec Chloé Lambert, encadreuse à Bergerac.

• Dimanche 11h30-12h30 : démonstration de savoir-faire « la technique du papier marbré » avec Anne Lasserre, marbreur-dominotier

• Dimanche 14h-17h : atelier Jeune public « fabrication d’un animal en feutrine » avec Amandine Bonneau, plumassière couturière. A partir de 6 ans

Plus d’info sur le site : https://metiersdart-grandbergeracois.fr/jema/

samedi 2 avril – 10h00 à 18h00

dimanche 3 avril – 10h00 à 17h00