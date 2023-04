Vide grenier Soul Kitchen la Manufacture bergerac 24100, 4 juin 2023 07:30, Bergerac.

vide grenier Spécial cuisine & musique Dimanche 4 juin, 07h30 1

https://www.facebook.com/laTraverseBergerac

Vide grenier ‘soul kitchen’ : 2 thématiques, cuisine et musique. De 7h30 à 17h

sont mis mis en vente :

cuisine : vaisselle, petit électro ménager culinaire, livres de cuisine, pots de confiture etc …

Musique : instruments, cd, vinyles, partitions etc tout ce qui se rapporte à la musique

. Buvette associative et restauration sur place.

. Sieste électronique par le collectif parpaings paillettes. A partir de 14h les djs ar-turfu et mindphaser vous proposeront un set allant de l’ambient au downtempo.

. Zone de dons spécial cuisine pour le futur café associatif et la cuisine collaborative de la traverse. En savoir plus ? Venez nous rencontrer !

. Stand du repair café spécial cuisine et musique ( cafetière, lecteur cd etc) . Un repair café ? C’est ouvert à tous, un endroit où l’on peut réparer ensemble. Outils et matériels sont disponibles pour cela.

la Manufacture bergerac 24100 36 boulevard santraille La Madeleine Bergerac 24100 Dordogne