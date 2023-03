Respirez, méditez, chantez, 3 septembre 2023, Bergerac .

Respirez, méditez, chantez

2023-09-03 10:00:00 – 2023-09-03 12:00:00

20 EUR Soyez vous-même en toute liberté…

Au programme, Laetitia et Martine vous proposent une douce respiration au cœur de la forêt magique.

Laetitia Trindade est sophrologue et Martine Chou est coach vocale.

Marche en conscience, respiration guidée, méditation féerique, connexion à la nature et aux arbres, chant vibratoire et mantras, consultation de l’oracle, potion chamanique et collation offertes.

Le point de rendez-vous est communiqué lors de l’inscription. Réservation téléphonique obligatoire.

