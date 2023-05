Les Estivales : Les Tablées du Terroir & concert Les Polissons de la Chanson Port de Bergerac, 14 août 2023, Bergerac.

Elles sont de retour cet été, les incontournables tablées du Terroir vont enchanter vos papilles… et vos oreilles !

Venez déguster des mets régionaux tout en profitant d’un concert sur le port, dans un cadre qui sent bon l’été !

Tous les lundis, dès 18h..

2023-08-14 à ; fin : 2023-08-14 23:00:00. .

Port de Bergerac Quai Salvette

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



They are back this summer, the unavoidable « tablées du Terroir » will enchant your taste buds? and your ears!

Come and taste regional dishes while enjoying a concert on the port, in a setting that smells like summer!

Every Monday, from 6pm.

Vuelven este verano, las ineludibles « tablées du Terroir » encantarán sus papilas gustativas… ¡y sus oídos!

Venga a degustar platos regionales mientras disfruta de un concierto en el puerto, ¡en un marco que huele a verano!

Todos los lunes, a partir de las 18:00 h.

Diesen Sommer sind sie wieder da: Die unumgänglichen Tablées du Terroir werden Ihren Gaumen und Ihre Ohren verzaubern!

Probieren Sie regionale Gerichte und genießen Sie ein Konzert am Hafen, in einem Rahmen, der nach Sommer riecht!

Jeden Montag ab 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides