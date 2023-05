Eté actif : baptême de plongée Aqualud, 8 août 2023, Bergerac.

Dans le cadre de l’été actif, un baptême de plongée sous-marine est proposé. Découverte et initiation en piscine. Ouvert à tous les publics à partir de 8 ans. Encadrement par un professionnel diplômé. 12 personnes maxi.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Bergerac (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), à l’accueil ou par téléphone.

Règlement sur place le jour J..

2023-08-08 à ; fin : 2023-08-08 12:00:00. EUR.

Aqualud ZA Les Sardines

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of the active summer, a scuba diving initiation is offered. Discovery and initiation in the pool. Open to everyone from 8 years old. Supervision by a qualified professional. 12 people maximum.

Reservation at the Tourist Office of Bergerac (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), at the reception or by phone.

Payment on the spot on the day.

Como parte del verano activo, se ofrece una iniciación al submarinismo. Descubrimiento e iniciación en la piscina. Abierto a todos a partir de 8 años. Supervisión por un profesional cualificado. máximo 12 personas.

Reserva en la Oficina de Turismo de Bergerac (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), en recepción o por teléfono.

Pago in situ el mismo día.

Im Rahmen des Aktiven Sommers wird ein Schnuppertauchen angeboten. Entdeckung und Einführung im Schwimmbad. Offen für alle ab 8 Jahren. Betreuung durch einen diplomierten Fachmann. max. 12 Personen.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Bergerac (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), an der Rezeption oder per Telefon.

Zahlung am Tag X vor Ort.

