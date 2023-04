Danses par les Abeilles Bergeracoises Place du Livre de Vie Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

Danses par les Abeilles Bergeracoises Place du Livre de Vie, 25 juillet 2023, Bergerac. Les Abeilles Bergeracoises donnent quelques danses et invitent les spectatrices et spectateurs à danser. Soirée gratuite.

Place du Livre de Vie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Abeilles Bergeracoises give some dances and invite the spectators to dance. Free evening Las Abeilles Bergeracoises interpretan algunas danzas e invitan a bailar a los espectadores. Velada gratuita Die Abeilles Bergeracoises geben einige Tänze zum Besten und laden die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Tanzen ein. Kostenloser Abend Mise à jour le 2023-03-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

