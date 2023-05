Atelier savon : méthode de saponification à froid 117 Route de Sainte-Foy-des-Vignes, 20 juillet 2023, Bergerac.

Retrouvez un atelier pour fabriquer un savon selon la méthode de saponification à froid. Une initiation à la méthode en permettant aux personnes de fabriquer leur savon de 600g (ce qui représente entre 5 à 6 savon de taille classique)..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 12:30:00. EUR.

117 Route de Sainte-Foy-des-Vignes Atelier de Nala

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Find a workshop to make a soap according to the cold saponification method. An initiation to the method by allowing people to make their own 600g soap (which represents between 5 to 6 classic size soaps).

Encuentre un taller de fabricación de jabón por el método de saponificación en frío. Iniciación al método permitiendo a los asistentes fabricar su propio jabón de 600 g (lo que representa entre 5 y 6 jabones de tamaño clásico).

Hier finden Sie einen Workshop zur Herstellung von Seife nach der Methode der Kaltverseifung. Eine Einführung in die Methode, bei der die Teilnehmer ihre eigene 600g-Seife herstellen können (das entspricht 5 bis 6 Seifen in klassischer Größe).

Mise à jour le 2023-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides