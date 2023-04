Eté actif : initiation skateboard (3-7ans) Rue Armand Got, 18 juillet 2023, Bergerac.

Initiation au skate par des professionnels. Venez découvrir ou perfectionner votre glisse sur un site adapté. 15 personnes maximum.

2 horaires au choix: 09h ou 10h30.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Bergerac (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), à l’accueil ou par téléphone.

Règlement sur place le jour J..

EUR.

Rue Armand Got Skate Park

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Introduction to skateboarding by professionals. Come and discover or improve your skills on an adapted site. 15 people maximum.

2 schedules with the choice: 09h or 10h30.

Reservation at the Tourist Office of Bergerac (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), at the reception or by phone.

Payment on the spot on the day.

Iniciación al monopatín de la mano de profesionales. Ven a descubrir o mejorar tus habilidades en un sitio adaptado. 15 personas máximo.

2 horarios a elegir: 09:00 o 10:30.

Reservas en la Oficina de Turismo de Bergerac (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), en recepción o por teléfono.

Pago in situ el mismo día.

Einführung in das Skaten durch professionelle Skateboarder. Entdecken oder perfektionieren Sie Ihr Gleiten auf einem geeigneten Gelände. maximal 15 Personen.

2 Uhrzeiten zur Auswahl: 9 Uhr oder 10:30 Uhr.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Bergerac (Quai Cyrano, 1 rue des Récollets), an der Rezeption oder per Telefon.

Zahlung am Tag X vor Ort.

