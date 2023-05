Feu d’artifice du 14 juillet Port de Bergerac, 14 juillet 2023, Bergerac.

Le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet sera tiré une fois la nuit tombée pour conclure cette journée de fête nationale..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . .

Port de Bergerac Quai Salvette

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The traditional fireworks of July 14 will be fired after dark to conclude this day of national celebration.

Los tradicionales fuegos artificiales del 14 de julio se dispararán al anochecer para concluir este día de fiesta nacional.

Das traditionelle Feuerwerk am 14. Juli wird nach Einbruch der Dunkelheit gezündet, um den Nationalfeiertag abzuschließen.

